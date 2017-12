Rafael Ramírez: "Maduro pidió mi remoción de Pdvsa desde el primer acto"

Luego de estar 12 años detrás de la directiva de la estatal Pdvsa, de profesar y respaldar los ideales del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro y de ser el último representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, se convirtió en el blanco de los oficialistas y pasó de “tenerlo todo” a estar oculto del régimen.

En una entrevista ofrecida al diario Panorama, Rafael Ramírez, expresó desde un lugar que no quiso revelar que Nicolás Maduro “pidió mi remoción de Pdvsa desde el primer acto”.

“Te voy a decir una cosa que nadie sabe: el presidente Maduro pidió mi remoción de Pdvsa desde el primer acto, es decir, no tuvo nada que ver con mi desempeño, fue algo que él quería hacer (…) Este era un tema que se venía cocinando desde que el presidente Chávez se enfermó”, precisó.

Precisó que las deudas económicas y el déficit en la producción comenzaron entre los años 2013-2014 acto que fue denunciado, según comentó, con líderes de algunos los países petroleros.

“Hablé con Putin, con Bouteflika, con Rohani, de Irán; y me di cuenta de que íbamos al escenario de una guerra de precios”, agregó.

Comentó que pese a ver una circunstancia “irrecuperable” en la industria petrolera aceptó la vicepresidencia de la estatal.

“En esas circunstancias yo acepto la vicepresidencia económica, algunos amigos me dijeron que no lo hiciera porque no iba a tener el apoyo, ya no había el mando de Chávez”.

Precisó que le había planteado al Gobierno la venta de Citgo por al menos 15 mil millones de dólares y obtener un contrato entre 12 y 25 años para restructurar la deuda y costear el crudo.

“Eso lo propuse, fue aprobado, pero comenzó a ser torpedeado por alguna gente que todavía no identifico”.

Recalcó que debido a que sus propuestas fueron obstruidas, sin saber quién ni el por qué, se retiró del cargo y aceptó ser el representante de Venezuela ante la ONU.

“Lo acepté para no introducir ninguna fractura en el seno del Gobierno, dada la desestabilización en el país, eso podría afectar al Presidente”.

Luego de estar dos años en el cargo, Ramírez publicó el pasado 5 de diciembre la carta de renuncia enviada por el canciller Jorge Arreaza tras la orden dada por el presidente Nicolás Maduro.

“El Presidente me mandó con Arreaza y por otra vía su molestia y que no quería que lo representara más. Si un embajador de las Naciones Unidas no tiene la confianza del Presidente lo más honesto es renunciar. Yo no me voy a retractar de mis opiniones políticas porque son hechas con la intención de ayudar”.

Precisó que no ha hablado con el primer mandatario luego de su destitución. “No. No más, mi última conversación con el Presidente fue realmente muy dura. Me he caracterizado por un profundo respeto por todos los actores políticos, mis respetos al Presidente, a mis compañeros de lucha, incluso, respeto a la oposición (…) Creo que llegó un momento en que se rompieron esos códigos y no lo voy a aceptar”.

El ex embajador precisó que ha tenido el apoyo de varias personas del oficialismo, pero que las mismas no lo han hecho público porque tienen “una especie de temor”.

Afirmó que no le preocupan las acusaciones realizadas por el fiscal constituyente, Tarek William Saab, quien afirma limpiar Pdvsa de la corrupción.

"Me tienen sin cuidado porque estoy seguro de mis actuaciones. He sido el presidente de Pdvsa que ha mostrado más apertura en cuanto a la rendición de cuentas".

“Estoy fuera de Nueva York, me lo han preguntado mucho, pero cómo vivo yo en Nueva York (…) Quisiera volver a mi país y quiero volver por Maracaibo, yo quiero mucho al Zulia (…) Espero pronto estar por allá. El país necesita superar el ambiente apocalíptico y una hipótesis de aniquilación total del uno y del otro, yo creo que ahorita se impone mucha sabiduría en el liderazgo político nuestro pueblo, sea chavista u opositor, está sufriendo mucho, lo que se llama en el mundo económico una hiperinflación, hay que reconocer que tenemos una situación compleja que ya que llegamos aquí hay que buscar cómo salir de esto”, concluyó.

