Rafael Ramírez niega haber sido removido de su cargo como embajador de Venezuela en la ONU

Rafael Ramírez negó este miércoles haber sido removido de su cargo como embajador de Venezuela en la ONU, tras las información aportada por la periodista de Reuters Alexandra Ulmer de la agencia Reuters a través de su cuenta de Twitter, citando a dos fuentes del sector.

El editor de The Wall Street Journal indicó que fuentes del gobierno le afirmaron estar está estudiando formas de destituir a Ramírez de su cargo, como parte de la última purga del partido gobernante. "Se va a poner pesado" ("viene cosas fuertes"), dice un ministro.

La semana pasada que Ramírez publicó un tuit, donde asomó diferencias y fisuras en el chavismo, la constituyente Iris Varela reaccionó y desató una ola de rumores.

"Quien me ataque a mi debe pensar un poquito, solo un poco, porqué Chávez me tuvo 12 años a su lado. Pero, además, cundo estaba muriendo solo llamo a cuatro y YO estaba allí. Así es que ningún advenedizo me puede venir con cuentos a mí. Viva Chávez! Venceremos!", escribió en su cuenta en Twitter el hombre que manejó por 10 años la industria petrolera y la bautizó como “roja rojita”, fue el mensaje que desencadenó la furia de Iris Varela y el espaldarazo de Nicolás Maduro a favor de la constituyente.

En entrevista a Venezolana de Televisión (VTV), Varela reclamó a Ramírez su deslealtad con la revolución “No me gustó para nada porque yo sé de donde viene y que es lo que ha hecho en todo el proceso revolucionario, entonces que él salga a decir, yo advertí, yo dije (…)”.

Venezuela's once all powerful Rafael Ramirez has been removed from his job as UN representative in NY, two sources have told Reuters — Alexandra Ulmer (@AlexandraUlmer) 29 de noviembre de 2017

Government sources tell @WSJ Maduro is studying ways to remove Ramirez from office, as part of the latest purge of the ruling party. "It's going to get heavy," ("vienen cosas fuertes"), says one minister. — Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) 29 de noviembre de 2017

Well, Ramirez now denies he's been removed or was asked to resign. Says he remains in his post as UN Ambassador. — Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) 29 de noviembre de 2017

