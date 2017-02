Ramos Allup denuncia que la Contraloría pretende ocupar la AN: “Eso es inadmisible”

El diputado opositor a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, denunció que la Contraloría General de la República -a través de un recurso de amparo ejercido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)- pretende ocupar la Asamblea Nacional y "eso es inadmisible".

Revise: Contraloría interpone amparo ante el TSJ para obligar al Parlamento a permitir instalación de junta interventora

Ramos Allup aseguró que es una "falsedad" que el Parlamento se niegue a informar a la Contraloría sobre sus acciones, tras la intervención a la Dirección de Auditoría Interna del legislativo.

Aseveró que no hay riesgo de intervención de la Asamblea Nacional porque el contralor no tiene fundamentos ni atribuciones. "Tiene que abrir un procedimiento de carácter penal y no puede decir me meto a la machimberra", dijo.



Recordó que la única vez que Galindo Ballesteros solicitó información a la Asamblea Nacional fue hace más de 6 meses cuando pidió expedientes de diputados opositores. "Cuando hicimos la denuncia pública, entonces pidió a los expedientes de unos diputados suplentes chavistas y de oposición", agregó.



Dijo que el argumento de la Contraloría para intervenir la Dirección de Auditoría Interna de la AN no son válidos. Explicó que desde hace 10 años no se llama a concurso para la designación del Auditor Interno del Legislativo, el último a cargo fue Néstor Solórzano quien pidió a Diosdado Cabello - en ese entonces presidente del Parlamento- llamar a concurso. Sin embargo, nunca lo hizo.

"Cuando ellos pudieron llamar a concurso no publican nada en la Gaceta Oficial, si no nos publican en Gaceta Oficial cómo llamamos a concurso nosotros", dijo.

De interés: Contraloría General de la República interviene la Dirección de Auditoría Interna del parlamento venezolano

En el mismo sentido, dijo que Galindo Ballesteros se contradice cuando envió un oficio dirigido al presidente del Parlamento, Julio Borges, y después mandó el mismo texto a él, atribuyendo el cargo que ya no ostenta.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve