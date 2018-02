Ranchero de Texas, EE. UU., demandó a la Patrulla Fronteriza por instalar una cámara de vigilancia ilegal en sus tierras

Ricardo Daniel Palacios Salinas, un ranchero y dueño de cerca de 400 hectáreas en la ciudad de Encinal, en el estado de Texas, EE. UU., demandó a la Patrulla Fronteriza al descubrir en sus tierras una cámara de vigilancia de la misión estadunidense que habría ingresado sin permiso a la propiedad privada.

Palacios presentó una demanda contra la Patrulla Fronteriza y la dependencia policial Texas Rangers y espera que sea un juzgado quien dictamine una solución a este conflicto legal.

Durante una entrevista con la agencia de noticias Efe, Palacios, que también es abogado, señaló que “la patrulla fronteriza se metía sin permiso, sin causa alguna, hasta que les puse freno”.

El ranchero halló una cámara de vigilancia inalámbrica que estaba atada con unas bandas de caucho a uno de los arboles sembrados en la propiedad, ubicada a 45 kilómetros de la frontera con México.

"La bajé, la apagué, le quité las baterías y al cabo de unos días un inspector de la Patrulla Fronteriza me pregunta si yo tengo la cámara. Me la pidió y fui tajante en decirle que no se la daría porque la usaría en una demanda en su contra por ingresar a propiedad privada sin permiso", explicó el granjero.

Luego, recibió una llamada de otro agente de la Patrulla Fronteriza que le exigía el retorno de la cámara porque esta le pertenecía “al estado de Texas”, específicamente a la oficina de la Procuraduría.

"Lo mismo sucedió con los Texas Rangers. Me llamaron para decirme que si no la entregaba (la cámara) podrían arrestarme por robo", agregó.

Por lo anterior, Palacios contrató un par de abogados para presentar en la Corte federal del Distrito del Sur de Texas, en la que exige, además de medio millón de dólares de reparación civil, que el Gobierno estadounidense declare que su rancho está fuera del límite establecido para el ingreso de los agentes fronterizos.

Según se puede leer en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas, las cámaras de ‘Operation Drawbridge’ trabajan 24 horas todos los días de la semana y son "absolutamente esenciales para proteger a Texas y la nación de los cárteles mexicanos y sus operaciones de tráfico y tráfico de drogas y de personas", refirió la agencia Efe.

Redacción NTN24

