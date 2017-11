Reacción de jóvenes al ver a estrella K-pop al lado de Melania Trump se volvió viral

Durante la visita de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por Corea del Sur se registró un momento que ya es viral en redes sociales y no precisamente por su protagonismo.

El hecho transcurrió en un evento en el que Melania promovía la importancia de practicar deportes. La primera dama se encontraba rodeada de adolescentes y hablaba con una de las jóvenes, mientras la de al lado comenzó a mover las manos y a actuar visiblemente emocionada.

La segunda joven le dijo a la primera que se volteara, y cuando ella lo hizo empezó a actuar de la misma manera. La reacción de las niñas se dio porque al lado de Melania Trump se encontraba Choi Min-ho, cantante de la agrupación SHINee.

La efusiva reacción de las chicas ante el cantante fue reportada por diversos medios de comunicación del mundo y uno de los tweets que comparte el hecho tiene más de 53 mil ‘retweets’ y más de 84 mil ‘me gusta’.

I CANT BREATHEE SHE THOUGHT HER FRIEND WAS GETTING ALL EXCITED OVER MELANIA BUT THEN SHE TURNED AROUND AND SAW MINHO pic.twitter.com/YJcvROu6M0