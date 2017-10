‘Ready for it?’: El más reciente videoclip de Taylor Swift de su álbum ‘Reputation’

La cantante estadounidense Taylor Swift presentó el videoclip de su canción ‘Ready for it?’ que pertenece a su más reciente álbum ‘Reputation’ que será lanzado el próximo 10 de noviembre.

El clip, que ya se encuentra en Youtube, muestra una mezcla de efectos especiales y una particular interpretación de la artista donde aparentemente salía desnuda, pero en realidad es un enterizo color piel que ayudó a caracterizarla como si fuera un androide.

VEA TAMBIÉN→ ¿Nuevamente juntos? Justin Bieber y Selena Gomez vuelven a compartir tiempo juntos al supuestamente retomar su amistad

El director del video fue Joseph Khan, y ha generado varias comparaciones con producciones previas como 'Bad Blood', 'Out of the Woods' y, por supuesto, 'Look what you made me do', en las cuales la artista se muestra como una mujer endurecida y ruda, esto como consecuencia a la exposición mediática y al trato dado por los mismos.

‘Ready For It?’ cuenta hasta el momento con más de 25 millones de visualizaciones, un millón de ‘Me gusta’ y a 103 mil usuarios aparentemente no quedaron felices con el nuevo video de Swift.

YouTube / TaylorSwiftVEVO

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24