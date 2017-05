Realizarán película con un tuit viral inspirado en foto de Rihanna y Lupita Nyong’o

La foto de la artista Rihanna y la actriz Lupita Nyong’o, que fue tomada hace tres años durante el show de la casa de modas Miu Miu en la Semana de la Moda de París, inspiró un tuit que se volvió viral, “Rihanna parece una estafadora de hombres blancos ricos y Lupita es su amiga inteligente que le ayuda a planear los atracos”.

Rihanna looks like she scams rich white men and lupita is the computer smart best friend that helps plan the scans https://t.co/PhWs1xd3nj