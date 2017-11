Asamblea Nacional rechaza retirar inmunidad a Freddy Guevara y exige cesar la persecución política

A través de un comunicado la directiva de la Asamblea Nacional venezolana rechazó retirar la inmunidad parlamentaria al diputado y primer vicepresidente del ente Freddy Guevara, al mismo tiempo exigió al gobierno de Nicolás Maduro a poner fin a la persecución política.

En el comunicado reiteran el carácter "fraudulento e ilegítimo" de la Constituyente de Nicolás Maduro y enfatizaron que la única institución que puede revocar la inmunidad y solicitar el antejuicio de mérito de un diputado en la Asamblea Nacional Bolivariana electa por 14 millones de venezolanos.

VEA TAMBIÉN: TSJ remite a la Constituyente solicitud de allanamiento de la inmunidad de Freddy Guevara

Apuntaron que “de acuerdo con el artículo 200 de la Constitución, todo Diputado goza de inmunidad desde su proclamación, razón por la cual no puede ser detenido ni sometido a juicio sin que la Asamblea Nacional haya autorizado su enjuiciamiento, es decir, levantado o allanado su inmunidad. La finalidad de esta prerrogativa es salvaguardar la autonomía funcional del Parlamento, de modo que este no se vea menoscabado en el cumplimiento de sus labores por medidas de persecución adoptadas contra sus integrantes”.



El comunicado agrega que “este Parlamento es la única institución legitimada por el pueblo para conocer y decidir sobre la procedencia o no del allanamiento de la inmunidad de sus integrantes (Diputados); por tal motivo exigimos al Gobierno nacional y al Tribunal Supremo de Justicia el cese inmediato del bloqueo institucional y de la persecución política contra esta Asamblea Nacional y sus integrantes, así como el respeto a la autonomía e independencia de esta Institución”.

RELACIONADO: Perfil | Freddy Guevara: El diputado más votado en Venezuela es el nuevo blanco del régimen



Asimismo, la AN informó que ejercerá acciones tanto nacionales como internacionales “en procura del restablecimiento del orden constitucional y democrático infringido, toda vez que nos encontramos ante un nuevo intento de golpe al Parlamento Nacional y la Democracia.



“Este Parlamento como ente que representa los intereses del pueblo venezolano lo defenderemos en todas las instancias por ser la única institución en este país que goza de autonomía e independencia como poder. Defenderemos los más sagrados intereses de este noble pueblo que anhela una verdadera Democracia con garantías y libertades plenas. Defenderemos la institución de la inmunidad Parlamentaria por ser un derecho que nos ha otorgado nuestro Pueblo”, finalizó.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve