Rectora Cecilia García Arocha dice que más del 70 % de los venezolanos quiere elegir un nuevo presidente "pero no hay garantías"

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, cuestionó la legalidad de las elecciones presidenciales tras afirmar que no es posible que los ciudadanos elijan al mandatario nacional el 22 de abril y el mismo luego sea juramentado 10 meses después.

“¿Cómo es posible que un presidente sea electo en abril y se juramente en enero (2019)? Esto no tiene lógica y es una de las tantas ilegalidades de estas elecciones presidenciales”, dijo Arocha en el programa “Diálogo con”, transmitido por Televen, medio de comunicación que fue sancionado por Conatel por transmitir imágenes de violencias durante la elección de la Constituyente.

Estas declaraciones se realizan, porque según la Constitución, las elecciones se deben realizar el mes de diciembre para que el presidente tome posesión en enero.

La académica indicó que según las leyes establecidas en el país, los venezolanos tienen el derecho de escoger a su presidente. Sin embargo, precisó que para los próximos comicios no hay “garantías” para que los ciudadanos ejerzan el voto.

“Los venezolanos tenemos derechos a elegir. No es solo votar, y yo estoy segura que más del 70 % quiere elegir un nuevo presidente, pero no hay garantías constitucionales en este proceso. El problema es que estas elecciones no cuentan con garantías, y eso está contemplado en la Constitución”, explicó la Rectora.

En este sentido, García Arocha acusó a la Constituyente de querer “quitarle” poderes al Parlamento venezolano, único organismo manejado por la oposición, luego de la petición de Nicolás Maduro de querer realizar elecciones del Poder Legislativo, donde el CNE "piensa" la fecha.

“Es el colmo que la Constituyente quiera cambiar las leyes. El pueblo eligió una Asamblea y ellos están eliminándola. Digan la verdad”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Venezuela y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, oficializará el martes 27 de abril la inscripción de su candidatura a los comicios previstos para el 22 de abril, según informó el vicepresidente de movilización del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).

La coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó que no participará en las elecciones. En este sentido, Maduro tendrá como rivales al pastor evangélico Javier Bertucci, al empresario cercano al chavismo Luis Alejandro Ratti y al también empresario Leocenis García.

