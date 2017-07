Rectora Socorro Hernández declaró sobre las elecciones regionales: "Cuando elijamos la Constituyente veremos cuáles son las decisiones"

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, afirmó que la realización de las elecciones regionales dependen de la Constituyente, en entrevista exclusiva al diario Panorama.

"Nosotros tenemos un cronograma de elecciones regionales, en agosto se inicia el período de prepostulación de los candidatos que van a ser electos para la Gobernación, eso va corriendo y ejecutándose. En otras oportunidades hemos manejado dos cronogramas (...). No sabemos, porque todavía no hemos electo la Asamblea Nacional Constituyente, cuando elijamos la ANC veremos cuáles son las decisiones. Sabemos que en el artículo 349 de la Constitución dice que lo que decida la ANC no puede ser objetado por el poder constituido, pero hay que esperar ver cómo es esa ANC, cuáles son sus características, cómo se instala, cuáles son sus primeras decisiones", dijo al rotativo zuliano.

A la Asamblea Constituyente, impuesta por Nicolás Maduro sin consulta electoral, solo se presentaron candidatos chavistas. Con ella, el chavismo espera, entre otros objetivos, destituir a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, según dijeron Diosdado Cabello y Tareck El Aissami.

La Constituyente, con poderes plenipotenciarios, podrá incluso disolver la Asamblea Nacional. Las elecciones regionales están previstas para diciembre de este año, aunque debieron realizarse en diciembre de 2016, pero el CNE se negó a convocarlas.

Redacción NTN24 Venezuela

