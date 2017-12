“Recuerdo tus grandes goles en la última Copa del Mundo, espero que recuerdes los míos desde Rusia”: Robert Lewandowsky a James Rodríguez

Tras conocerse la suerte que tendrán las 32 selecciones clasificadas a Rusia 2018 en los diferentes grupos, por redes sociales se han visto ciertos cruces de palabras entre diferentes protagonistas de esta justa mundialista y una de ellas fue el saludo que le dejó el polaco Robert Lewandowsky al colombiano James Rodríguez.

A través de su cuenta de Twitter, el delantero le mando un saludo a James y le dijo que recuerda sus goles en el pasado mundial y espera que el cafetero recuerde los suyos en esta edición de la Copa del Mundo.

Ambos jugadores militan en el Bayern Múnich de Alemania, por lo que comparten camerinos y entrenamientos cada que se concentra el club para afrontar las competencias locales y la Champions League.

Polonia será cabeza de serie del grupo H junto a Colombia, Senegal y Japón. Los europeos se medirán a los cafeteros el 24 de junio.

Hola mi Hermano @jamesdrodriguez, I remember your great goals during the last World Cup. I hope you will remember mine from Russia #WC2018 #Russia2018 #PLCOL