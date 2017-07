Regresan los Emmy con reñidas nominaciones entre estrellas de la actuación antes galardonadas con el premio Óscar

Con el anuncio de los nominados a los premios Emmy es difícil no notar que muchos de los actores y actrices postulados por su trabajo en televisión ya han sido galardonados con los premios Óscar.

No es la primera vez que Streep -ganadora de tres Óscar- opta al Emmy, que ya se ha llevado dos veces, por su emotiva interpretación en ‘Holocaust’ (1978) y por ‘Angels in America’ (2003).

En esta ocasión opta por su labor de narradora del episodio ‘The Price of Victory’ de la serie documental ‘Five Came Back’ que explora el trabajo de cinco directores clásicos estadounidenses sobre la Segunda Guerra Mundial.

Pero no es el único gran nombre del cine que aparece en las nominaciones de este año de los Emmy. Robert de Niro, otro de los actores más prestigiosos, ganador de dos Óscar, por ‘The Godfather: Part II’ (1974) y ‘Raging Bull’ (1980), podrá hacerse con su primer Emmy por su interpretación de Bernie Madoff en la miniserie ‘The Wizard of Lies’.

En esa misma categoría de mejor actor de una serie limitada o telefilme, está nominado el australiano Geoffrey Rush, Óscar al mejor secundario por ‘The King's Speech’ (2010). En los premios televisivos podría ganar como Albert Einstein en ‘Genius’.

En la categoría de mejor actor protagonista de una serie dramática aparecen Kevin Spacey -dos Óscar, por ‘The Usual Suspects’ (1995) y ‘American Beauty’ (1999), por su retorcido Francis Underwood de ‘House of Cards’.

VEA TAMBIÉN:

Entre otros, se enfrentará a otro de los grandes nombres de la interpretación, Anthony Hopkins. Como protagonista femenina en esa misma categoría de serie de drama aparece Viola Davis -Óscar por ‘Fences’- por su papel de Annalis Keating en ‘How to Get Away with Murder’.

Y como protagonista de comedia está nominada al Emmy Jane Fonda, otra de las actrices dos veces oscarizada -por ‘Klute’ (1971) y ‘Coming Home’ (1978). Mientras que Tom Hanks, recordado por sus Óscar por ‘Philadelphia’ (1993) y ‘Forrest Gump’ (1994), podría ganar su séptimo Emmy por su participación, como estrella invitada, en el programa ‘Saturday Night Live’.

La representación de los Óscar en los Emmy se cierra con un director, Ron Howard, ganador de dos estatuillas como director y productor de ‘A Beautiful Mind’, y que ahora puede triunfar por su trabajo de dirección para "Genius".

Buscan serie sucesora de ‘Game of Thrones’

La corona televisiva de ‘Game of Thrones’ busca un sucesor y las nominaciones de los premios Emmy, los galardones más importantes de la pequeña pantalla, darán pistas este jueves sobre qué serie puede heredar el reinado de la superproducción de HBO.

Siguiendo el refrán "a rey muerto, rey puesto", los Emmy desvelarán los candidatos para la 69 edición de estos reconocimientos en una ceremonia que tendrá lugar este jueves a las 8.30 hora local (15.30 GMT) en el teatro Wolf de la Academia de la Televisión en Los Ángeles.

Con ‘Game of Thrones’ fuera de juego, las quinielas de los expertos apuntan a las debutantes y aplaudidas ‘The Crown’, ‘Westworld’, "Stranger Things" o ‘The Handmaid's Tale’ como posibles nominadas en la categoría de mejor serie dramática.

También figuran con muchas opciones de colarse en este apartado series ya veteranas como ‘House of Cards’, ‘Orange is the New Black’ o ‘The Leftovers’, reseña la agencia de noticias EFE.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24