Renuncia al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de EE. UU. el congresista demócrata John Conyers por denuncias de acoso

El congresista demócrata John Conyers, legislador más veterano de los Estados Unidos y considerado como un icónico líder de los derechos civiles, renunció al Comité de Ética de la Cámara de Representantes tras los señalamientos de acoso sexual en su contra.

Si bien Conyers, de 88 años, negó las denuncias en su contra, el legislador dijo que ha decidido apartarse del Comité de Ética mientras busca reivindicar su nombre y el de su familia mientras en paralelo mantiene su asiento en el Congreso de Estados Unidos.

Los líderes del Comité de Ética indicaron el pasado 21 de noviembre que investigarán las acusaciones contra Conyers por acoso sexual y discriminación de miembros del Congreso, y uso de recursos oficiales "para fines personales inadmisibles".

En el comunicado, Conyers señaló que las acusaciones "se basan en documentos pagados por un bloguero de extrema derecha". BuzzFeed News, que fue el primero en revelar las denuncias, e indicó que recibió documentos de Mike Cernovich, un comentarista de extrema derecha.

Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes, indicó este domingo que Conyers merece "el debido proceso", mientras el Comité de Ética realiza su investigación, y describió al congresista como un "ícono" que trabajó mucho por las causas de las mujeres.

No obstante, en paralelo Pelosi escribió en Twitter: "No importa cuán importante sea el legado de un individuo, no es una licencia para el acoso".

Las denuncias de acoso sexual y conducta indebida han sacudido a los partidos demócrata y republicano, así como a figuras de Hollywood, aumentando las presiones sobre políticos como Conyers y el senador Al Franken para retirarse de sus cargos, y del republicano Roy Moore para renunciar a su candidatura al Senado por el estado de Alabama.

