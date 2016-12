Reportan aterrizaje de emergencia de un avión comercial en aeropuerto de Teherán

Usuarios de la red social en Twitter reportaron que un avión comercial realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Mehrabad de Teherán en Irán.

La situación se presentó luego de que el avión habría perdido un motor minutos después de despegar.

Se conoce que los pasajeros fueron evacuados de forma segura.

The MD88 forced to make emergency landing after missing a motor, minutes after take off. All passengers evacuated safely.#Iran pic.twitter.com/Ww11cFstXk