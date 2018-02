Reportan heridos y detenidos durante protestas en el estado Táchira de Venezuela

Al menos dos personas fueron detenidas y otras tres heridas en el estado Táchira, esto durante las protestas que se han generado en la entidad por el día de la juventud, la información fue confirmada por la periodista Lorena Bornacelly.

Los hechos se originaron en el barrio Sucre y en La Normal. Según Bornacelly, funcionarios de PoliTáchira habrían disparado a los manifestantes.

A través de Twitter, algunos usuarios también reportaron que efectivos de seguridad han reprimido a los jóvenes.

Estabamos en protesta en Barrio Sucre en #Tachira llegaron efectivos a reprimir la protesta!! Tuvimos que correr! Lo siento mucho mi salud no me permite luchar, que rabia me da!! pic.twitter.com/ABbAQKXMtT