Autoridades confirman el estallido de un nuevo paquete de correspondencia cerca de una oficina de mensajería en Texas

Siguen las explosiones de paquetes de correspondencia en Texas. Las autoridades confirmaron un nuevo estallido, esta vez cerca de una oficina de la empresa de mensajería Fedex. Es la quinta bomba de este tipo en explotar en el estado en menos de un mes.

Esta vez el ataque tuvo lugar en la ciudad de Schertz a 35 kilómetros de la ciudad de San Antonio. El hecho dejó una persona herida.

Las autoridades creen que podría tratarse de un atacante en serie.

En un comienzo, la Policía manejaba la teoría que se trataba de crímenes de odio, ya que las víctimas de las primeras tres explosiones eran de minorías étnicas. Sin embargo, en el cuarto ataque, dos jóvenes de raza blanca resultaron heridos.

La Policía de Austin (Texas, EE.UU.) informó que la deflagración tuvo su origen en un artefacto incendiario y que puede no estar relacionada con las bombas que han estallado en los últimos días en la ciudad.

"No ha explotado un paquete. Los elementos dentro del paquete no eran una bomba, sino un artefacto incendiario. En este momento, no tenemos ninguna razón para creer que este incidente tenga relación con las anteriores bombas", dijo en Twitter la Policía.

El subjefe de la Policía de Austin, Ely Reyes, explicó en rueda de prensa que dos empleados estaban manipulando una caja "con material militar antiguo" cuando se activó uno de los dispositivos provocando un estallido.

En la rueda de prensa, Reyes insistió que el suceso no fue un "ataque deliberado", sino un accidente, por lo que no guarda relación con las explosiones previas.

Reyes, además, instó a la comunidad a que mantenga la calma y siga denunciando "cualquier objeto o paquete sospechoso que encuentren cercano a sus hogares".

