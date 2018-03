Cantante Robbie Williams confesó que sufre de depresión y que ha estado cerca de quitarse la vida

El cantante británico Robbie Williams confesó que sufre de depresión y que ha pensado en quitarse la vida en muchas ocasiones, dijo en una entrevista al medio británico The Sun.

"Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que debo protegerme contra eso", fueron las contundentes palabras del cantante quien aseguró que su enfermedad está privándolo de su vida.

VEA TAMBIÉN → Anuncio de concierto de Katy Perry en Barcelona causó polémica en algunos catalanes por exponer escudo de armas español

Williams contó que han sido muchas las veces en la que ha estado cerca de terminar con su vida: “Las cosas que he tenido que atravesar, he estado cerca de… He estado muy cerca muchas veces".

Además, agregó que la situación de padecer la enfermedad lo abrume pero también se convierte en un arma para su carrera: "La mayoría del tiempo soy humano, viviendo una experiencia humana y tratando de sobrellevar los problemas y tribulaciones que se ocasionan en mi cabeza".

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24