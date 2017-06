Rodríguez Zapatero: La estabilidad en Venezuela "solo se logra fomentando el acuerdo, rechazando la confrontación"

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero advirtió este lunes en Bolivia de que habrá un "desastre para Venezuela y para todos" si no se logra un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición.



En una rueda de prensa en Cochabamba (centro), Rodríguez Zapatero, que es mediador del diálogo político en Venezuela, sostuvo que allí "hay un antagonismo larvado desde hace 20 años, posiciones muy extremas" y consideró que no puede ser viable un país "en donde se sientan dos países viviendo juntos, que es lo que sucede".



Para el político español, o hay un "acuerdo entre gobierno y oposición, o seguramente un desastre para Venezuela y para todos, para los venezolanos en primer lugar y desde luego también para los responsables políticos".



"Y mi conocimiento de lo que sucede y de lo que ha venido produciéndose en Venezuela en el último año y medio me hace reiterar y reclamar a los organismos internacionales y a los gobiernos más representativos como el de EE.UU., al del presidente (Donald) Trump, que reflexionen", manifestó.



Agregó que "la estabilidad de Venezuela es la estabilidad de Latinoamérica, de Sudamérica" y, a su juicio, esa estabilidad "solo se logra fomentando el acuerdo, rechazando la confrontación".



Desde hace 80 días, Venezuela se ha visto sacudida por una ola de manifestaciones, a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, que en algunos casos han desencadenado hechos violentos que han dejado 74 víctimas mortales y más de un millar de heridos, según datos de la Fiscalía.



Rodríguez Zapatero habló de la situación en Venezuela consultado por los medios bolivianos sobre la posibilidad de que haya diálogo en el país caribeño, cuya situación se analiza en una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) en México.



El exmandatario español pidió al organismo apostar "por el acuerdo" y la "opción diplomática" para ayudar a resolver el conflicto en Venezuela.



"A la OEA les pido desde aquí (que) apuesten por el acuerdo, apuesten por la opción diplomática y civilizatoria que la historia nos enseña, que ese es el camino de lograr paz, convivencia y democracias más fuertes, más sólidas, más justas", manifestó.



El exgobernante llegó este lunes a Bolivia para participar en la Conferencia Internacional de los Pueblos "Por un mundo sin muros", que se celebrará este martes y miércoles en la localidad cochabambina de Tiquipaya.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve