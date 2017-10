The Rolling Stones lanzarán el disco “On Air” el 1 de diciembre

El grupo británico The Rolling Stones sacará a la venta el 1 de diciembre su nuevo álbum recopilatorio, “On Air”, el cual recopila grabaciones de radio poco escuchadas durante los inicios de la agrupación.

El disco cuenta con 32 temas, entre los cuales hay ocho que nunca han sido editados por la banda y su primer single, "Come on", que ya está a la venta en formatos digitales, según un comunicado de Universal, reseñado por la agencia de noticias EFE.

VEA TAMBIÉN → Cantante colombiano Juanes fue premiado en Argentina por su labor social con su fundación 'Mi Sangre'

Además, el álbum contiene siete temas que se estrenaron en las ondas antes de incluirse en LPs o en EPs, además de canciones que nunca aparecieron en singles o en álbumes, entre las que destacan "Roll Over Beethoven", "Memphis, Tennessee" y "Beautiful Delilah" (todas de Chuck Berry), que ilustran la energía de transmitían los Stones en sus inicios.

Entre las canciones seleccionadas también hay tomas de originales de los Stones firmadas por Jagger/Richards como "(I Can't Get No) Satisfaction", "The Last Time" y "The Spider And The Fly", que ofrecen al oyente un nostálgico viaje al pasado.

Para ayudar a recobrar el espíritu de las canciones cuando fueron interpretadas por primera vez, las grabaciones fueron sometidas al proceso “audio source separation”, que invierte el proceso de mezcla y permite a la banda acceder a la instrumentación y voces originales de cada tema grabado para poder reconstruir, re-equilibrar y mezclar de nuevo y así obtener un sonido más sustancial y pleno.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24