Rompe el silencio: actriz Salma Hayek confiesa detalles del acoso sufrido por parte del productor Harvey Weinstein

La actriz mexicana Salma Hayek rompió su silencio y se atrevió a confesar más detalles del acoso sufrido a lo largo de su carrera por las presiones del famoso productor Harvey Weinstein, señalado de haber abusado sexualmente de docenas mujeres de la industria del cine.

En medio del programa de la periodista estadounidense Oprah Winfrey, Hayek aseguró que el productor amenazó con romperle las rodillas, por lo que para ella haber filmado una película producida por Weinstein la dejó deprimida y paranoica.

“Vivía con miedo. Intenté salir pero no podía”, dijo Hayek, quien añadió que Weinstein amenazó con matarla y la obligó a filmar una escena de sexo desnudo con otra actriz.

Finalmente, Hayek indicó que se sentía “avergonzada” de no haber denunciado al productor en el momento en que estalló el escándalo y llegaron las denuncias en contra de Weinstein, y fue allí cuando reporteras del diario The New York Times le pidieron que contara su historia.

"Cuando me lo propusieron empecé a llorar y al final no lo hice. Y después empecé a sentirme muy avergonzada porque había sido una cobarde. Llevaba más de dos décadas apoyando a otras mujeres, pero no pude hacerlo… No paraba de pensar en mi hija", dijo la actriz mexicana.

Redacción NTN24

