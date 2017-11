Rompió el silencio: Shannon de Lima explicó el motivo por el cual terminó su matrimonio con el cantante Marc Anthony

La modelo venezolana Shannon de Lima confesó en una entrevista a un medio estadounidense el verdadero motivo por el cual terminó su relación con el cantante Marc Anthony. Uno de los rumores que se manejaba era el beso que se había dado el artista con su expareja Jennifer López durante la entrega de los Premios Grammy 2016.

“Dicen muchas cosas. Definitivamente no fue el beso, fue un beso famoso que cumple un año dentro de poquito, pero ya nosotros teníamos más o menos un mes de separados, y de verdad que no funcionaron las cosas. Nos llevábamos muy bien y de repente las cosas no estaban funcionando como queríamos”, expresó de Lima.

Además, contó que Marc estuvo en el cumpleaños de su hijo, ya que terminaron como “buenos amigos”.

VEA TAMBIÉN: ¿Qué tal canta? Shannon De Lima se le midió a cantar junto a Carlos Vives y tiene divididas las opiniones en Instagram

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24