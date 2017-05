San Lorenzo se queda con el clásico frente a Huracán y es el nuevo escolta del líder de la Liga de Argentina

San Lorenzo venció este sábado por 1-0 el clásico contra Huracán y se convirtió en el nuevo escolta del líder de la Liga argentina Boca Juniors, que con 49 puntos disputa este domingo el superclásico ante River Plate en la Bombonera.



En la vigésimo cuarta jornada del torneo local, el "Ciclón" alcanzó los 46 puntos y ahora sigue de cerca al "Xeneize", a la espera de que Newell's Old Boys, con 45, juegue el domingo contra Rosario Central.



Pese a unos primeros minutos fríos, el clásico más esperado de la jornada fue ganando temperatura y no la perdió durante el resto del encuentro.



La energía con la que presionó Huracán hasta el último segundo apenas dejó respirar al equipo azulgrana que, pese a ello, logró imponerse en la segunda parte con un remate de cabeza de Marcos Angeleri tras una asistencia de Ezequiel Cerutti.



Con esta derrota, Huracán permanece con 24 puntos y no logra salir del vigésimo cuarto puesto de la tabla.



Horas antes, Estudiantes de La Plata ganó por 1-0 el clásico ante Gimnasia y Esgrima La Plata en un intenso partido que dejó a ambos equipos sin aliento.



Estudiantes se impuso ante su rival gracias a un impecable cabezazo de Israel Damonte a los 25 minutos y logró así 44 puntos con los que entró en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores, a falta de que juegue Colón, que lo sigue de cerca con 43 unidades.

VEA TAMBIÉN: Milan le roba un punto al Atalanta y se queda en el sexto lugar de la Serie A italiana

El resultado provocó la dimisión de Gustavo Alfaro, el entrenador del Gimnasia, que con esta acumula ya cuatro derrotas consecutivas.



Talleres-Belgrano, el clásico más importante de la provincia de Córdoba, se saldó con un empate a uno, lo que mantiene al 'Celeste' en los últimos puestos de la tabla.



Un gol de Matías Suárez adelantó al Belgrano en el minuto 6. Sin embargo, un magnífico pase de Nico Giménez a Victorio Ramis y el empujón final de Ezequiel Rescaldani hicieron que el local igualara antes de que finalizara el primer tiempo, un resultado que ninguno de los dos supo revertir después.



En otro de los partidos disputados este sábado, el Banfield venció por 1-0 al Lanús, actual campeón, y logró así una racha de cuatro jornadas invicto.



El autor del gol fue Nicolás Bertolo, que aprovechó un fallo en la defensa del rival para marcar de cabeza en el último minuto de una primera parte falta de energía.



La tensión aumentó tras el descanso con dos expulsiones: primero la de Alejandro Silva (Lanús) al recibir una cuestionada amarilla por segunda vez, y después la de Carlos Matheu (Banfield) por una dura falta contra José Luis Gómez.



Con este resultado, Banfield ingresó a la zona de clasificación para la Libertadores de 2018 pendiente de que lo que hará Colón, que abrirá la jornada dominical en su casa ante el Unión.



Además, Atlético Rafaela consiguió un triunfo clave ante Atlético Tucumán, al que logró vencer con un gol del uruguayo Mathías Abero en la última jugada de un partido que despertó la ilusión del conjunto santafesino, que lucha por salir de la zona de descenso.



En el último de los partidos jugados este sábado, Olimpo se impuso a Aldosivi por 2-0 con un gol de Fernando Coniglio y otro de Rodrigo Cabalucci que le permitieron salir de la zona de descenso. En su lugar entró Temperley, que todavía tiene que jugar el clásico bonaerense ante Arsenal.



La jornada comenzó este viernes con la victoria del Godoy Cruz sobre el San Martín por 1-2.



El domingo, el Racing Club, que está lejos de la lucha por el título, tratará de conseguir una victoria en la casa del Independiente que le permita ingresar en los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores, mientras que el Rosario Central lo intentará ante Newell's Old Boys para afianzarse en el acceso a la Sudamericana.



El lunes se terminará la fecha con los choques Arsenal-Temperley, Defensa y Justicia-Quilmes, y Vélez Sarsfield-Tigre.

Colaboración EFE

MÁS NOTICIAS: