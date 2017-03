SanLuis le rinde homenaje a Venezuela junto a Voz Veis y Apache cantando “Mis ilusiones”

Este martes el grupo SanLuis conmovió a Venezuela al estrenar en las redes sociales el videoclip “Mis ilusiones”, un a tema escrito por los hermanos Santiago y Luigi Castillo, realizado en colaboración con artistas y deportistas emblemáticos del país.

Tardaron seis meses para darle vida a la canción el equipo conformado por Luis Miguel Leal y César Rodríguez -encargados en la producción y dirección- ya que grabaron en escenarios de Caracas, Miami, California, Aruba, Milán y Panamá.

Este tema, que toca la fibra de todo venezolano, cuenta con la colaboración de Edgar Ramírez, Greivis Vásquez, Gaby Espino, el maestro Carlos Cruz Diez, Tomás Rincón, Maite Delgado, Voz Veis, Apache y Omar Vizquel.

“Cada uno de estos invitados son un ejemplo inmenso de constancia, que no conforme con llevar a Venezuela en sus corazones, han mostrado la mejor cara de este país alrededor del mundo”, expresó SanLuis.

A demás de cantarle a Venezuela en un momento de crisis, la canción, el videoclip y la convocatoria de invitados fue iniciativa del dúo junto a la Fundación Venezuela Nueva (FVN), con el fin de transmitir un mensaje de optimismo.

“La idea es recordarle a las personas que hay una Venezuela de la que venimos, grande, pujante, productiva, cuya gente es reconocida en todo el mundo por sus talentos y que sigue siendo posible seguir por esa senda, hacia un país aún mejor que ese que alguna vez tuvimos”, expresó Santiago.

“A nuestra generación le corresponde construir un mejor país en uno los momentos más difíciles de nuestra historia. Esta canción procura que los venezolanos tengamos presente las grandezas de este suelo y su gente, que no olvidemos que pese al infinito repertorio de problemas que nos aquejan, hay cosas que nunca dejarán de hacernos sentir orgullosos de pertenecer a esta maravillosa tierra. Sabemos que una canción no es capaz de cambiar el curso de las cosas, pero si creemos que puede ser un analgésico potente para aliviar las penas de muchos corazones, para hacer que miremos al frente para recuperar lo que alguna vez tuvimos, y mejorarlo. No importa en qué lugar del mundo estemos, basta con tener a Venezuela en nuestras ilusiones”, acotó Luigi.

SanLuis manifestó que el dinero que recauden por las regalías serán destinadas a la “Fundación Comparte por una Vida”, quienes se encargan de llevarle alimentos y medicamentos a los niños de bajo recursos que se encuentran en los hospitales.

