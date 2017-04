Santos pide a colombianos no "caer en la xenofobia" con venezolanos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió este viernes a sus compatriotas solidaridad y "no caer en la xenofobia" con los ciudadanos de Venezuela, especialmente en las zonas fronterizas.

"No podemos caer en la xenofobia, en la discriminación. No podemos dedicarnos a culpar a otros ni señalarlos con el dedo, porque eso no es lo correcto, no es lo que conviene en este momento", dijo el mandatario en un acto público en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

"Una vez más llamo a que los colombianos adoptemos esa actitud, que no comencemos a culpar a los venezolanos, sobre todo en la frontera, de todos nuestros males. Todo lo contrario, extendámosles, vamos a extenderles una mano solidaria y decirles: hermanos, estamos con ustedes", aseguró el mandatario.

El jefe de Estado hizo las declaraciones al término de una mesa de seguridad ciudadana en Cúcuta, donde apuntó que a ambos pueblos lo vincula la historia y la amistad. "Son los momentos de dificultad cuando esos lazos deben ser y mostrarse más fuertes", sostuvo.

La crisis política, social y económica de Venezuela ha generado, según las autoridades colombianas, una masiva llegada de ciudadanos de ese país a Colombia.

Durante este año hay un registro de entradas a Colombia desde Venezuela de 8.306.201 personas y un total de salida de 7.856.554 personas. La mayoría para abastecerse de comida, medicamentos o buscar trabajo informal.

Colombia y Venezuela, que comparten 2.200 kilómetros de una porosa frontera, han mantenido históricamente una estrecha pero tensa relación.

Las relaciones bilaterales se fortalecieron por la labor de Venezuela como acompañante en los diálogos de paz del gobierno Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal y más antigua guerrilla del país.

Las negociaciones finalizaron con la firma en noviembre de un histórico acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado, tras cuatro años de pláticas en Cuba. No obstante, en las últimas semanas ha habido declaraciones cruzadas entre ambos mandatarios.

Santos, Nobel de Paz-2016, ha endurecido sus declaraciones sobre la crisis venezolana y consideró un "fracaso" la revolución bolivariana. En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de "Estado fallido" a su vecino.

Colaboración AFP

