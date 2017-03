¡Fin de la espera! Séptima temporada de ‘Game of Thrones’ se estrenará en julio

De una manera muy peculiar la cadena HBO que transmite la serie medieval 'Game of Thrones' o 'Juego de Tronos' en español, quiso revelarle a sus fans la fecha de estreno de la próxima temporada.

A través de una transmisión en directo por Facebook Live, el público tenía que derretir un bloque de hielo escribiendo la palabra ‘fire’ y otras frases relacionadas con la serie, ya que en el interior del cubo se encontraba la fecha de estreno de la próxima temporada.

Después de algunos problemas, la transmisión que generó comentarios negativos de los espectadores finalizó sin revelar la fecha. Sin embargo, minutos después el canal retomó la transmisión y confirmó que la fecha de estreno de la séptima temporada de la serie será el día 16 de julio.

Al finalizar el reto, el actor Liam Cunningham quién interpreta a ‘Davos Seaworth’ se encargó de cerrar asegurando que “valdrá la pena la espera” de la temporada que tal como ya se había anunciado, contará con 7 capítulos.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 9 de marzo de 2017

Redacción NTN24