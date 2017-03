¡Se cansó! Kim Kardashian responde con una graciosa foto a quienes aseguran que usa Photoshop

Kim Kardashian se cansó de las críticas de sus seguidores que aseguran que usa Photoshop en sus fotografías, por lo que decidió responderles con una imagen irreverente y burlona.

En la publicación que realizó en su cuenta de Snapchat dirigida hacia quienes dudan de sus curvas, aparece la más famosa del clan con una edición extrema y mal hecha intencionalmente.

Además, su silueta de reloj de arena deformada está acompañada del mensaje bromista: “Los ‘haters’ (odiosos) dirán que es Photoshop”.

La figura de la socialité sin duda se caracteriza por ser muy voluptuosa, algo de lo que ella se siente muy orgullosa y no duda en presumir en redes sociales, pero en varias ocasiones ha sido noticia que la modelo utiliza el retoque digital para verse más estilizada.

Where can I get my hands on the photoshop kim kardashian uses??? pic.twitter.com/I32qmcmiA6