Miley Cyrus y Liam Hemsworth se habrían casado en Australia

Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth se habrían casado, según sostiene le revista NM. La unión se habría producido tras el viaje que realizó la pareja a Byron Bay, Australia, un pueblo costero y bohemio escogido por el actor para que Cyrus pasease por el lugar.

La revista NW compartió imágenes de los artistas disfrutando del sol y playa.

Un amigo de la pareja aseguró para la revista NW que este “es un sitio súper especial para ellos. Les parecía que era el lugar ideal. No era muy difícil imaginar que ese sería el lugar en el que celebrarían su boda”.

Tras la publicación de la noticia, las redes sociales no han parado de hablar del supuesto matrimonio a escondidas de los artistas, quienes han vivido más de ocho años de vida juntos. Además del año de ruptura de la pareja en el 2013 hasta finales del 2015 que sorprendió a sus seguidores.

Por el momento, la pareja no ha se ha pronunciado en las redes sociales sobre el tema. Por ahora hay imágenes del cumpleaños número 28 del actor publicadas por Miley hace algunos días.

Sin embargo, el medio de entretenimiento Us Weekly cita a una fuente que asegura que la pareja no se casó y que Miley le habría dicho a sus seres queridos y que no lo ha hecho.

Redacción NTN24

