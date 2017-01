Se filtra audio de Ramos Allup donde cuestiona el papel de la iglesia, los mediadores y delegados de la MUD

NTN24 tuvo acceso a un audio atribuido al diputado Henry Ramos Allup, también secretario del partido que forma parte de la Mesa de la Unidad, Acción Democrática, durante una reunión con la militancia en Nueva Esparta el pasado fin de semana en el que manifiesta, sin censura, su opinión sobre el fracaso del diálogo entre oposición y Gobierno. La iglesia no quedó por fuera.

Ramos Allup, popular por su deslenguado verbo, comienza haciendo énfasis en que algunos factores de la oposición dejan de hacer las cosas por “temor a la crítica”. y es allí cuando se detiene el diálogo que se produjo, aclara, “no porque quiera la comunidad internacional, a la comunidad internacional Venezuela le importa un pepino, le interesa en la medida en que pueda hace una inversión para sus negocios”.

Lo que sí le preocupa a la comunidad internacional, según el avezado político, “es que en algunas zonas pueda haber un conflicto que irradie y ponga en peligro sus intereses económico. Qué te piden?. Que no haya conflicto. O usted cree que el papa (Francisco) se metió porque está pendiente de Venezuela?, fue (Barak) Obama el que le pidió que se metiera. Entonces es el G7, la comunidad europea, es el papa, el gobierno americano, la OEA y la Unasur”.

“Si todos ellos te plantean de que te sientes y no le dices que no, le das al Gobierno el argumento para decir que no te quieres sentar. Yo era partidario de no sentarnos. A mi me llamó la embajada americana, y conmigo habló en Nuncio: ‘diputado presidente, ustedes invitaron al Vaticano a dialogar sin condiciones y como es que ahora van a poner condiciones?’. ¡Me desarmó el cura!”.



Además llama estúpidos a los que hablaron bien de los mediadores. “Tú tienes que buscar de mediador a alguien que le cojan el teléfono del otro lado; o a uno que cuando llame a Maduro no le atienda el teléfono?. Usted tiene que escoger de mediador a uno que le cojan el teléfono allá y aquí”.

Sobre el documento de 21 puntos presentado como resultado de la primera ronda de diálogo aseguró que con solo verlo recomendó no rubricarlo. “Lo vi por encimita y dije no firmen esta vaina, estamos preparando un documento sustitutivo que plantee elecciones de gobernadores, crisis humanitaria, presos políticos, reconocimiento a la asamblea y respecto a la constitución; ¡y ya está!”.

Ramos Allup confiesa que también se opuso a las reuniones entre los mediadores y los delegados de la MUD. La razón es que “si se reúnen con AD, COPEI, PJ, UNT, y cada uno lleva su lista de supermercado… libérame a fulano, mengano, y ellos se la pasan al gobierno, el gobierno te aprieta por aquí. Por eso AD no planteó la libertad de ninguno de los presos. Si crees que me van a chantajear con los presos déjalos ahí, porque si me voy con mi lista me fuñí; les enseñé la patica, porque en el interés supremo de no enseñar la patica -aun con el dolor del alma porque yo tenía los carajitos presos y me calé la angustia con la familia-, pero para esto hay que tener co… y aguante. Esto no es un combate político convencional, estos son unos rufianes, degenerados, si no visualizas y haces un diagnóstico por perfecto de lo que está por delante estas frito”, sentencia Ramos Allup.



