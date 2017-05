¿Se va del Real Madrid? Ovación a James Rodríguez en el estadio Santiago Bernbeu supondría la salida del club español

Durante el partido en el que el Real Madrid venció al Sevilla 4-1, lo quecual lo pone cerca al título de la liga española ya que tiene un partido menos que su perseguidor Barcelona, ocurrió un hecho que despertó la especulación de los amantes del fútbol.

James Rodríguez inició como titular en este partido decisivo para el club ‘merengue’ y al minuto 59 fue sustituido por su compañero, el brasileño Casemiro. Cuando se anunció el cambio, los asistentes al estadio Santiago Bernabeu ovacionaron al colombiano quien devolvió aplausos con un rostro de nostalgia.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios fanáticos, incluyendo expertos en el fútbol, afirmaron que esto podría determinar que el jugador dejará al Real Madrid para la próxima temporada. Sin embargo, no hay nada confirmado ya que no se conoce todavía el equipo al que llegaría James Rodríguez.

Probablemente hoy sea el último partido de James Rodriguez en el Santiago Bernabéu ¡Adiós Real Madrid! pic.twitter.com/K38yx44VJQ — James Rodriguez (@J10Rfanss) 14 de mayo de 2017

Redacción NTN24

