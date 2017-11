Secretario de Comercio estadounidense mantuvo negocios con allegados al presidente de Rusia, según medios

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, mantuvo vínculos de negocios con una empresa de transporte marítimo vinculada estrechamente a un oligarca ruso y a un yerno del presidente Vladímir Putin, según el análisis de una nueva filtración de documentos de paraísos fiscales.

Los vínculos son una de las principales revelaciones de los ‘Paradise Papers’, un nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y medios asociados, entre ellos los diarios The New York Times, Le Monde y The Guardian.

Según el New York Times, Ross redujo su participación personal en la empresa Navigator Holdings durante su toma de funciones en febrero, pero aún controla a través de empresas ‘offshore’ un 31 % de su capital.

Uno de los principales clientes de Navigator Holdings es la compañía rusa de gas y productos petroquímicos Sibur, la cual aportó 26 millones de dólares a su volumen de negocios durante 2016, de acuerdo con el cotidiano francés Le Monde.

Entre los propietarios de Sibur están Guennadi Timtchenko, un oligarca allegado al presidente ruso Vladímir Putin y sancionado por el Tesoro estadounidense tras la invasión de Crimea por Moscú. También hace parte Kiril Chamalov, quien está casado con la hija más joven del mandatario.

Las revelaciones están basadas en una fuga de documentos relacionados con el bufete internacional de abogados instalado en las Bermudas Appleby, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, según informó la agencia de noticias AFP.

Redacción NTN24

