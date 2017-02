Secretario de Relaciones Exteriores de México dice que el país no aceptará nuevas disposiciones migratorias de EE. UU.

México no va a aceptar nuevas disposiciones migratorias de Estados Unidos y no dudará en acudir a instancias internacionales como Naciones Unidas para defender los derechos humanos de los inmigrantes, dijo el miércoles el Secretarío de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Sus declaraciones se dan horas antes de que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, viajen a México este miércoles para reuniones con funcionarios así como con el presidente Enrique Peña Nieto.

"En primer lugar quiero decir que esto será el tema fundamental que vamos a hablar y discutir con los secretarios de gobierno de los Estados Unidos que visitan a partir de hoy nuestro país. Este tema es inevitablemente y por convicción el primer punto en la agenda", dijo Videgaray.

VEA TAMBIÉN → Ministro de Hacienda de México se reunirá con el secretario del Tesoro de EE. UU. para fortalecer diálogo en materia financiera

El Gobierno de Estados Unidos dijo el martes que planea considerar a casi todos los inmigrantes ilegales como sujetos a deportación, pero dejará las protecciones vigentes para los inmigrantes conocidos como ‘dreamers’ quienes llegaron al país cuando eran niños.

"En segundo lugar quiero dejar claro de la manera más enfática que el Gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno quiere imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo, no es en el interés de México", agregó.

Colaboración Reuters