Según Jorge Rodríguez, Leopoldo López quería casa por cárcel pero Lilian Tintori "lo impidió"

El alcalde del municipio caraqueño Libertador, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este lunes que el líder opositor venezolano Leopoldo López, condenado a casi 14 años, "sí quería" aceptar un beneficio de casa por cárcel pero su esposa, Lilian Tintori, impidió que se concretara.



Tintori dijo este lunes que su esposo no negociará su liberación, tras afirmar que una medida de arresto domiciliario fue uno de los temas conversados durante la visita que el domingo le hizo a López el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.



La opositora había informado el domingo que Rodríguez Zapatero, junto a la ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, y el alcalde Rodríguez, habían estado en el penal militar donde se encuentra López y se habían reunido con él.



"Se habló de casa por cárcel", reveló el lunes luego de asegurar que "Leopoldo jamás va a negociar su libertad. Primero está la libertad de todo un país, no se trata de la libertad de un hombre, se trata de la libertad de toda Venezuela", indicó.



Estas declaraciones "no son verdad" según Rodríguez, quien acusó a Tintori de entorpecer junto al primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, un proceso de negociación impulsado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, con la ayuda del político español.



"La verdad es que (López) sí quería y usted y Guevara quién sabe con qué fines lo impidieron", sostuvo el oficialista tras asegurar que "tiene las pruebas" que sustentan sus palabras, y amenazó con mostrarlas "al pueblo de Venezuela" en caso de ser desmentido por Tintori.



El domingo a través de la cuenta en Twitter de López fue compartido un video que muestra al político hablando sobre la ola de protestas antigubernamentales que vive la nación desde el pasado 1 de abril y que ha dejado 65 muertos y más de un millar de heridos, según cifras de la Fiscalía.



El también exalcalde del municipio caraqueño Chacao llamó a los venezolanos a seguir en la calle y expresó condolencias para los familiares de las personas que "han sido brutalmente asesinadas por la represión" de la fuerza pública a las protestas.



Rodríguez dijo que este audiovisual fue "grabado hace tres semanas y editado en los Estados Unidos de Norteamérica" y que había sido publicado con la intención de "incendiar las calles" del país.



"Pero hoy (lunes) fue el día de menor presencia de manifestantes en los pocos sitios donde están (...) Ahora qué van a hacer con la mentira", agregó.



El chavista explicó que la reunión con López se dio en el marco de una comisión de la verdad presidida por la canciller.



"No es verdad que el señor López dijo que siguieran en la calle hasta que cayera el Gobierno, y lo puedo probar", dijo, y agregó que el opositor "se mostró muy dispuesto a proponer, incluso suscribir, documentos para que cesara la violencia (...) y tampoco es verdad que dijo que no quería la casa por cárcel", añadió.



López fue apresado en febrero de 2014 y declarado culpable por la violencia que se desató a raíz de una multitudinaria marcha antigubernamental convocada entonces por él y otros dirigentes en la que murieron tres personas, lo que dio paso a una ola de protestas durante cuatro meses que se saldaron con 43 muertos.



Después de ser sentenciado en 2015, el fiscal acusador, Franklin Nieves, huyó de Venezuela y aseguró que López era inocente y que había sido obligado a fabricar pruebas en su contra.

Colaboración EFE