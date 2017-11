Seis mujeres acusan al director de Hollywood Brett Ratner de mala conducta sexual o acoso

Seis mujeres, entre quienes figuran las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, acusaron al director de Hollywood Brett Ratner de mala conducta sexual o acoso, según informó este miércoles el diario Los Ángeles Times.

En un comunicado remitido al periódico por su abogado, el director de cintas como de “Rush Hour” y “X-Men: The Last Stand” rechazó categóricamente las acusaciones, según reseña la agencia de noticias AFP.

Natasha Henstridge, quien ha trabajado en producciones como “Species" y "The Whole Nine Yards”, dijo al periódico que en Nueva York a principios de los 90 cuando tenía 19 años y Ratner era un director de videos musicales veinteañero, él la obligó a tener sexo oral.

"Me forzó con su brazo realmente. Me forzó físicamente. En determinado momento, dejé de resistir y él hizo lo suyo”, dijo Henstridge.

Munn, quien trabajó en la serie de HBO "The Newsroom" y la película "Magic Mike", dijo al LAT que Ratner se masturbó frente a ella cuando era una aspirante a actriz en el set de la película "After the Sunset".

La actriz relató lo sucedido en un libro que escribió, aunque sin mencionar al director. Dijo que los rumores falsos que señalaban que habían estado juntos la enfurecieron y la llevaron a hablar con Los Ángeles Times.

"He tomado decisiones específicas, conscientes, para no trabajar con Brett Ratner," dijo Munn al diario.

Otras cuatro mujeres también compartieron sus historias al diario sobre el mal comportamiento sexual o intimidante del director.

Martin Singer, abogado de Ratner dijo que ha representado al director “durante dos décadas y ninguna mujer jamás planteó reclamos en su contra por mala conducta sexual o acoso sexual”.

Redacción NTN24

