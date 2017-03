Senador de Uruguay: "Venezuela trajo y traerá dolores de cabeza al Mercosur"

Venezuela "no era el socio ideal" para el Mercosur y ha causado al bloque "muchos dolores de cabeza", y los que "nos va a traer en los tiempos que vienen", dijo el senador uruguayo por el Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, durante una conferencia en la sede de la Cancillería.



"En una política de sentido común, de acuerdo a la geografía, Venezuela no era el socio ideal que muchos dolores de cabeza nos ha traído y nos va a traer en los tiempos que vienen", indicó Lacalle Pou en su ponencia sobre el Mercosur y el futuro del grupo regional.



También criticó que el Gobierno del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se mantiene neutral en cuanto a la situación en el país caribeño, por lo que alentó a que Uruguay no siga "siendo partícipe de ese triste grupo de países que todavía defiende el régimen venezolano".



Lacalle Pou, que se entrevistó hoy en Asunción con el presidente paraguayo, Horacio Cartes, y posteriormente con el canciller, Eladio Loizaga, señaló que el Mercosur se encuentra "desdibujado", por un lado a causa de los socios y las relaciones; y por el otro por lo que no se ha hecho y se ha dejado pasar.



En ese sentido, explicó que, en su rol de opositor en Uruguay, presentó a Vázquez una proposición de agenda externa para el bloque regional -formado por Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, con Venezuela suspendida temporalmente- con un plan de relaciones internacionales en las que avanzar.



Lacalle Pou explicó que en esa agenda plantearon reabrir diálogos con Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda; iniciar negociaciones con Corea del Sur; ampliar los acuerdos preferenciales existentes con la India y Sudáfrica; o profundizar en las relaciones con los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Ecuador y Perú).



Asimismo, también apuntó a continuar con las negociaciones con la Unión Europea (UE), ya que el Mercosur "está avanzando, no a pasos muy rápidos, pero firme en una dirección" en cuanto a la firma de un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques regionales.



Lacalle Pou, hijo del expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, destacó que el cambiante escenario internacional es para el Mercosur una oportunidad de potenciar las relaciones exteriores del grupo suramericano, por lo que instó a estar atentos a la implantación definitiva del "brexit" (salida de Reino Unido de la Unión Europea).



"Dentro de poco tiempo, cuando el Reino Unido haga efectiva la salida de la Unión Europea, van a ver cómo empieza a tender puentes y lazos para comerciar con todo el mundo", dijo el senador uruguayo.



"Que el Mercosur empiece a tener una relación más fuerte con los británicos. No me cabe la menor duda que allí hay un interés principal nuestro y por supuesto de ellos", añadió.



Lacalle Pou, que fue candidato en 2014 a las elecciones presidenciales de Uruguay, afirmó que el Mercosur es el lugar desde el que todos los países que lo integran tienen que crecer y avanzar.



Sin embargo, ante la situación de "crisis política" que vive Brasil, según Lacalle Pou, y las elecciones parlamentarias de este año en Argentina, que va a "poder mirar poco para afuera", Uruguay tiene que tener la posibilidad de negociar por su cuenta con otros países.



"El Mercosur es donde pertenecemos y donde queremos crecer, donde están gran parte de nuestras oportunidades, pero Uruguay no puede estar encadenado a no poder negociar con otros países del mundo", dijo Lacalle Pou.



"Los socios del Mercosur tienen que entender que nosotros tenemos vocación de negociar con otros países, sobre todo cuando ya hicimos el esfuerzo para que avance el bloque y el bloque por distintas situaciones no lo quiere hacer", sentenció.



El pasado 2 de diciembre, el Mercosur comunicó a Venezuela que cesaba de ejercer sus "derechos inherentes" como Estado parte, por haber incumplido el Protocolo de Adhesión, aún pese a estar ejerciendo la presidencia rotativa en ese momento.

Colaboración EFE

