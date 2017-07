Senador Marco Rubio advierte que EE. UU. podría imponer nuevas sanciones si se aplica la Constituyente en Venezuela

El senador estadounidense, Marco Rubio, aseguró que la oposición venezolana no tiene como objetivo vengarse sino lograr que el régimen de Nicolás Maduro retome el orden constitucional en el país para ellos "poner fin" a las protestas antigubernamentales.

En un mensaje a través de su cuenta en Twitter, el senador republicano mencionó algunas de las condiciones dadas por la oposición para mermar la tensión en las calles venezolanas siempre y cuando Maduro "sigue el camino de la reconciliación". "1. Liberar y conceder amnistía a todos los presos políticos. 2. Cancelar la "Asamblea Constituyente". 3. Programar y celebrar las elecciones bajo la supervisión internacional", dijo.

"Apoyaremos los esfuerzos reales para lograr la reconciliación y restablecer el orden democrático en Venezuela. Pero el tiempo se agota", agregó.

Según Rubio, podrían venir nuevas sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos si la Constituyente se celebra en el país.

Redacción NTN24 Venezuela

