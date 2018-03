Senador Marco Rubio afirmó que se acerca el día en que "extraditen a Cabello y El Aissami" a los EE. UU.

El senador estadounidense Marco Rubio dijo vía Twitter que el gobierno de Donald Trump profundizará en sus acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que los altos funcionarios Diosdado Cabello y Tareck El Aissami serían extraditados.

"Se acerca el día cuando Venezuela verá a Maduro fuera del poder libres y justas elecciones, la restauración de la Asamblea Nacional y los reyes de las drogas @dcabellor y @tareckpsuv extraditados a Estados Unidos en un avión acompañados por hombres usando chaquetas de la DEA", escribió.

Rubio emitió las declaraciones tras recalcar que la presión sobre el gobierno chavista solo cesará "cuando la democracia sea restaurada". Tanto Cabello como El Aissami han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

The day is coming when #Venezuela will see Maduro out of power, free & fair elections, the restoration of the National Assembly, & drug kingpins @dcabellor & @tarekpsuv extradited to the U.S. on an airplane accompanied by guys wearing DEA windbreakers