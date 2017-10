Senador Marco Rubio rechaza la invitación de venir a Venezuela y le dice narcotraficante a Diosdado Cabello

El senador republicano, Marco Rubio, contestó a la invitación que hizo el martes 17 de octubre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de venir al país para dialogar.

“Estoy ansioso de que llegue el día en que pueda visitar una Venezuela democrática en lugar de la que en la actualidad gobierna el dictador, Nicolás Maduro, o el narcotraficante, Diosdado Cabello”, escribió Rubio a través de la red social Twitter.

VEA TAMBIÉN: EE. UU. expresa su preocupación por la ausencia de elecciones libres y justas en Venezuela

Rubio contestó luego de que el periodista Stephen Gibbs, lo mencionora en un comentario que supuestamente había dicho Maduro, invitándolo a caminar por las calles del país. “Podemos caminar por las calles juntos”, fue lo que escribió Gibbs.

El congresista estadounidense expresó su oposición en contra al regimen de Maduro, luego que el gobierno de Trump impusiera más sanciones a los funcionarios del Gobierno.

Look forward to the day I can visit a democratic #Venezuela instead of one governed by dictator @nicolasmaduro or drug lord @dcabellor https://t.co/u1oRgoN38A