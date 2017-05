¿Separados al nacer? Joven colombiana sorprende con su parecido al cantante Maluma

Yanjana Gutiérrez, una Joven colombiana, ha revolucionado las redes sociales con su impresionante parecido con el cantante Maluma.

Gutiérrez asegura que inicialmente fueron sus amigos los que comentaban su curiosa similitud física con el reguetonero, pero luego las personas en la calle también lo notaban y muchas veces se lo mencionaban.

🤓 Una publicación compartida de Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) el 17 de May de 2017 a la(s) 10:14 PDT

that day. 👀☇🌌👭💘 Una publicación compartida de Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) el 10 de May de 2017 a la(s) 9:23 PDT

“Para mí eso no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas canciones de Maluma y ya estoy acostumbrada a que algunas personas encuentren cierto aire entre los dos”, narró la joven al diario colombiano El Tiempo.

Mi primera vez en Pto. Vallarta 😜.. allá nos vemos parceros, no se lo pierdan 🇲🇽🇲🇽🇲🇽!! Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 10:09 PST

Siempre con una sonrisa que dar y muchas por recibir...😄😁 Una publicación compartida de Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) el 21 de Abr de 2017 a la(s) 10:29 PDT

Sin embargo, la ‘doble de Maluma’ no se dedica a la música sino que está más inclinada al arte de tatuar y según medios colombianos cada vez que puede asiste a festivales de ‘Tattoo’.

VEA TAMBIÉN → Facebook es multada por la Comisión Europea con 110 millones de euros por "datos engañosos" en la compra de la aplicación móvil WhatsApp

The magic of every dawn🌄 Una publicación compartida de Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 10:15 PDT

Ella afirma que no conoce al cantante en persona, que le gustaría verlo de frente y quizás conseguir una ‘selfie’.

Redacción NTN24