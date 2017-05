Sergio Córdova, el "inesperado" goleador venezolano que solo quiere paz para su país

En una plantilla en la que destacan los habilidosos arietes Adalberto Peñaranda, Ronaldo Peña o Yeferson Soteldo, el extremo derecho Sergio Córdova se ha convertido en el goleador inesperado de una Venezuela que marcha con paso inmaculado en el mundial Sub'20 de Corea del Sur.

Con sus 4 dianas, una de ellas ante la poderosa selección de Alemania, Córdova lidera la tabla de artilleros de la cita luego de los 3 primeros juegos de la Vinotinto en la fase de grupos.



Córodova reconoció que haber anotado contra Alemania le generó una "sensación increíble" que lo hizo "muy feliz", porque "marcar en el primer partido es muy importante siempre".



El viernes, el jugador del Caracas guió a su selección al triunfo, al finalizar una buena jugada colectiva y marcar el único gol del partido entre México y Venezuela.



Tras anotar, Córdova fue a la banda y juntó las manos para celebrar con una oración por Venezuela, un país golpeado por la escasez de alimentos básicos y medicinas, así como por una nueva ola de protestas que ha dejado al menos 58 muertos y cientos de heridos y detenidos.



"Paz por mi país", escribió el joven en su cuenta de Twitter, adjuntando la imagen de su festejo.

El atacante no pudo completar el choque y tuvo que ser sustituido tras sufrir fuertes dolores, encendiendo las alarmas que él mismo apagó minutos después, también en las redes.



"Aprovecho para decir que estoy bien y espero llegar lo mejor posible a los octavos. Vamos por más", añadió.



El seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, confirmó más tarde en rueda de prensa que Córdova está "sano" y solo fue víctima del "desgaste" normal del juego.



Aunque el espigado atacante es una pieza clave en el esquema ofensivo de Dudamel no acaparaba los titulares antes del inicio del mundial.



Los reflectores apuntaban sobre todo al desequilibrante Adalberto Peñaranda del Málaga español, un joven que espera relanzar su carrera en Corea del Sur y que ha repartido cuatro asistencias y ha anotado un gol en 3 compromisos.



El delantero Ronaldo Peña, que al igual que Córdova es ficha del Caracas, pero juega cedido en las filiales del español Las Palmas, es otro de los jugadores de los que se esperaban goles.



Pero de Córdova, que hizo un gran sudamericano y una mejor fase de preparación de cara al mundial, no.



Desborde y desequilibrio sí, pero que inflara las redes en cada partido no.



Además, su bajo perfil es tal que no es habitual verlo en las alineaciones del entrenador del Caracas, Noel Sanvicente.



En el Torneo Apertura venezolano apenas disputó 104 minutos, saltando a la cancha desde el banco en 4 duelos.



Sí ha visto, sin embargo, acción en el plano internacional, donde jugó por espacio de 82 minutos en el partido que el Caracas igualó 1-1 en Asunción contra el Cerro Porteño por la Copa Sudamericana.



Con todo, y pese a su gran presente, el futuro de Córdova es incierto.



Su contrato como profesional con el Caracas expirará este 31 de mayo luego de 3 años, y la prensa deportiva venezolana da como un hecho que no renovará con el equipo capitalino. Pero luego de su reciente romance con el gol, pretendientes de alto cartel no le faltarán.

Colaboración EFE

