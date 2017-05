Servicio Secreto de EE. UU. informa que los accesos a la Casa Blanca fueron cerrados luego que un hombre intentara saltar la cerca

Los accesos a la Casa Blanca se cerraron este martes luego que una persona intentó saltar sobre un bicicletero que se usa como una barrera en la cerca norte de la mansión donde vive y trabaja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según la cuenta de Twitter del Servicio Secreto.

La publicación añadió que el sospechoso estaba bajo custodia.

Según reportó la agencia de noticias Reuters la seguridad fue reforzada el martes por la visita del presidente turco, Tayyip Erdogan, que atrajo a manifestantes que se reunieron para protestar delante de la Casa Blanca.

Redacción NTN24

Secret Service responding to an individual who jumped the bike rack along the North Fence Line of Penn Ave. Suspect in custody.