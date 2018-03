Servicio Secreto informó que paquete sospechoso en área cercana a la Casa Blanca fue “considerado seguro”

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó a través de su cuenta en Twitter que respondía a un reporte de un paquete sospechoso en el área de Penn Ave & Lafayette Park., cerca de la Casa Blanca. Poco después precisaron que el objeto fue “considerado seguro”.

Las autoridades informaron que el flujo vehicular de la zona fue afectado y que la línea North Fence fue cerrada temporalmente.

UPDATE: The suspicious package in the area of Lafayette Park has been deemed safe. — U.S. Secret Service (@SecretService) 12 de marzo de 2018

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a suspicious package in the area of Penn Ave & Lafayette Park. Pedestrian & vehicular traffic impacted. — U.S. Secret Service (@SecretService) 12 de marzo de 2018

UPDATE: H Street NW between 15th & 17th, Penn Ave between

15th &n 17th, and the @WhiteHouse North Fence Line are closed. — U.S. Secret Service (@SecretService) 12 de marzo de 2018

NOTICIA EN DESARROLLO

