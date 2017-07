Shakira a los líderes del G20: "Trabajen por el futuro de los niños"

"Me gustaría ver a Merkel, una líder muy respetada, más involucrada en la ayuda a la educación. No sólo a la educación en Alemania, sino de los países pobres. Le diría, como al resto de los líderes, 'anden, pónganse a trabajar el futuro de los niños'", apuntó en entrevista a Efe la cantante Shakira en relación a la reunión de la cumbre del G20.

Shakira, una de las estrellas del ‘Global Citizen Festival’ junto con el grupo Coldplay, celebrado la víspera de la cumbre del G20, apuntó al respecto que "vivimos en un mundo tan globalizado que no podemos dar la espalda a quienes no están bien y limitarnos a tomar medidas insulares, domésticas".

"Nada de lo que pasa en una parte del mundo no afecta al resto", sostiene, "no podemos pensar que en un país rico las cosas están bien, cuando la mitad de la población infantil no va a completar su formación escolar o no desarrollará las competencias necesarias, porque desertará de la escuela para ir a trabajar".

