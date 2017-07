Shakira y Piqué sorprenden bailando cumbia en el matrimonio de Leo Messi y Antonela Roccuzzo

Mucho se habló acerca de la presencia de Shakira y Gerard Piqué en el matrimonio de Leo Messi y Antonela Roccuzzo. Se dijo que la colombiana y la esposa del 10 del Barcelona no se podían ver, que no asistirían a la boda e incluso se criticó que la barranquillera y el catalán no aceptaran pasar por la alfombra roja del casamiento. Lo cierto, es que la rubia y el central se divirtieron más de lo esperado e incluso hay un video que los deja ver bailando el popular ritmo de la cumbia.

Un video de la cuenta en Instagram de @ShakiraNews_ muestra a la colombiana bailar bastante pegadita a Pique mientras la agrupación Marama amenzaba la fiesta con su tradicional cumbia.

Para desvirtuar los comentarios sobre su presunta mala relación con Roccuzzo, Shakira publicó una fotografía en su cuenta de Twitter en la que agradeció la invitación al matrimonio y a la gente de Rosario por su “hospitalidad”.

Gracias a Antonella y Leo y a la gente de Rosario por su hospitalidad! Shak pic.twitter.com/AsyTpGhyvx — Shakira (@shakira) 1 de julio de 2017

