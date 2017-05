"Siempre me preguntan ¿qué tiene esta canción? Sinceramente no lo sé, y eso es lo que me gusta”: Luis Fonsi sobre ‘Despacito’

El cantante Luis Fonsi dijo a una revista estadounidense que lanzará su próximo sencillo cuando pase el éxito de la canción "Despacito", un tema de reguetón junto a Daddy Yankee que se coló entre los 10 mejores del ranking de Billboard y cuyo alcance sorprendió al artista puertorriqueño.

"Siempre me preguntan ¿qué tiene esta canción? ¿Por qué la gente se conecta con ella? ¿Especialmente si no hablan español? Sinceramente no lo sé, y eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta de la música", dijo el cantante de 39 años en una entrevista con Forbes. Añadió que esa vez fusionó estilos, mezclando su pop tradicional con ritmos latinos.

"Es una canción pegadiza, es una gran colaboración con Daddy Yankee, y tiene el equilibrio perfecto entre todos esos mundos diferentes. La gente que escucha reguetón ama la canción. La gente que escucha música pop ama la canción, y cubrimos todas las bases", comentó.

VEA TAMBIÉN: J.K. Rowling se disculpa por la muerte del polémico profesor Snape en el final de Harry Potter

El artista, ganador de un premio Grammy Latino, dijo que esperará un tiempo para lanzar su segundo sencillo. La versión con Bieber se ubica en el cuarto lugar del ranking de Billboard de las 100 canciones más escuchadas, un hito logrado por última vez hace 20 años por el tema español "Macarena", y es la número uno en la plataforma de "streaming" Spotify.

"Desde que salió la canción, ha sido una interesante aventura tras otra (...) Ha sido una gran sorpresa. Siempre supimos que era una canción poderosa y que tenía todos los ingredientes para ser una canción pegadiza, pero nunca pensamos que se convertiría en esto", declaró.

"Creo que nuestra mayor sorpresa es el hecho de que lanzamos la canción a principios de año y no pensamos que iba a durar tanto al punto de que no sabemos cuándo sacaremos el segundo sencillo (...) por eso no quiero ni hablar de un segundo sencillo porque creo que la canción aún está creciendo", añadió.

El segundo sencillo está listo, dijo Fonsi, y agregó que era "una canción maravillosa, de la que estoy muy entusiasmado". "Vamos a darle a la gente lo que quiere escuchar, así que esta canción ('Despacito') va a durar todo el verano", agregó.

Fonsi, quien lanzó su primer álbum en 1998, planea sacar su noveno disco en los próximos meses. El primer sencillo debutó a principios de enero y su éxito fue casi instantáneo en América Latina y Europa. Volvió a sonar con fuerza en las últimas semanas luego de que el cantante Justin Bieber la incluyera en su repertorio.

El cantante canadiense escuchó la canción en un bar de Bogotá durante su gira por Colombia, contó Fonsi, y al ver la respuesta de la gente se contactó a través de sus representantes. Bieber hizo una versión cantando el principio del tema en inglés y luego el estribillo en español con Fonsi.

Colaboración Reuters

MÁS NOTICIAS: