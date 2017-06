¡Sin Fergie! Black Eyed Peas confirma que la cantante no participará en la nueva producción del grupo

El líder de la agrupación estadounidense Black Eyed Peas, Will.i.am, confirmó que la cantante Fergie no participará en la nueva producción que recibirá el nombre de ‘Masters of the Sun’.

Fergie “está trabajando en su proyecto en solitario por el momento, mientras que nosotros estamos trabajando en una nueva experiencia, celebrando los 20 años de Black Eyed Peas creando música”, explicó Will.i.am en una entrevista. Sin embargo, también aseguró que “estamos orgullosos de que tenga su propia carrera”.

Black Eyed Peas se presentó por primera vez sin Fergie este sábado en la final de la Liga de Campeones de Europa, donde el Real Madrid se quedó con la duodécima 'orejona'.

