Sindicato colombiano se ‘levanta de la mesa’ en negociación con el Gobierno por salario mínimo

Uno de los sindicatos de trabajadores que se encuentra negociando el salario mínimo con el Gobierno colombiano, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), decidió pararse de la mesa en la que están discutiendo el incremento de este sueldo que actualmente está en 689.454 pesos.

La razón que ellos dan es que no hay un consenso entre la propuesta de los sindicatos, quienes piden un incremento del 14%, y el gobierno, quienes no acceden a más de un 6,7%. Además, la ministra de Trabajo, Clara López, no ha intervenido para mediar en esta discusión lo que molestó a la CUT.

"Por el silencio del gobierno y el pírrico ofrecimiento de empresarios, la CUT da por concluida su participación en la mesa de concertación", aseguró la Central.

Otro punto que tiene insatisfecho a este grupo sindical es la cuestionada reforma tributaria, que fue aprobada la semana anterior en el Congreso de la República y que trae consigo un alza en el IVA de 3 puntos, pasando del 16% al 19%, y un impuesto a la gasolina.

Sin embargo, otras centrales como la Central General de Trabajadores (CGT,) la Confederación de Pensionados (CPC)y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) seguirán concentrados en la mesa de negociación para lograr un acuerdo con el Gobierno nacional.

El 30 de diciembre es el último plazo que tiene el ministerio de Trabajo para dictar el aumento definitivo del salario mínimo para el 2017.

Redacción NTN24

Más noticias: