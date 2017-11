Sismo de magnitud 4.8 sacudió el noroeste del estado Mérida: Hubo 5 réplicas

Un sismo de magnitud 4.8 se registró la mañana de este sábado al noroeste del estado Mérida, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) a través de su cuenta en Twitter.

El organismo precisó que este movimientos telúrico ocurrió a las 1:54 de la madrugada, a 14 kilómetros al norte de Bailadores con una profundidad 5.0 km.

VEA TAMBIÉN: Sismo de magnitud 4.1 sacudió el suroeste del estado Trujillo

Posteriormente al evento sísmico principal, se han registraron varias réplicas de magnitudes 3,8 (3:30 am), 3,0 (4:52 am), 3,8 (7:13 am), 3,6 (7:33 am) y 3,7 (10:18 am).

Luego del sismo no hay reportes de personas afectadas, ni pérdidas materiales.

#Sismo:2017/11/18 1:54 (HLV), Mag. 4.8 Mw, a 14 Km al noroeste de Bailadores (8.347 N,71.898 W), prof. 5.0 Km — FUNVISIS Mppeuct (@FUNVISIS) 18 de noviembre de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve