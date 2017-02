Sociedad científica acusa al gobierno ante la Fiscalía de ocultar y manipular las cifras reales de difteria en Venezuela

“Existe una situación que es relativamente nueva a propósito de la manera como el ministerio ha venido enfrentando el problema de salud desde el año pasado que es la manera evidente de ocultar información o manipular la información existente, teníamos un conjunto de evidencias que tenían mucha fuerza y quisimos por la magnitud de lo que teníamos en al mano, hacerla del conocimiento del ministerio público”, afirmó Carlos Walter, exministro de Salud y director del Centro de Estudios del Desarrollo de la Univeridad Central de Venezuela.

En entrevista a Unión Radio, el especialista indicó que presentó la denuncia en el Ministerio Público para establecer responsabilidades sobre la falta de seguimiento de los protocolos en el caso del surgimiento de una enfermedad ya erradicada en el país, como es el caso de la difteria, que además se rpeviene con una simple vacuna.

“Este boletín al que tuvimos acceso es el plan que elaboraron para enfrentar la enfermedad en el estado Bolívar y si se comparan las cifras se demuestra que no son verdaderas. El tema es que cuando reaparece una enfermedad que no existía hacía más de 24 años en el país, es urgente que se haga una campaña de reactualización de lo que es la difteria, y en este caso el Ministerio de Salud no ha actuado de manera diligente”, concluyó.

