Solidario: ciclista Peter Sagan ayudó a desarmar un inflable a la logística del Tour Down Under en Australia

El ciclista eslovaco Peter Sagan compartió un video en sus redes sociales en el que, después de haber ganado la cuarta etapa del Tour Down Under que se celebra en Australia, ayudó a la gente de logística del evento a desarmar un inflable demostrando su sencillez y sentido de colaboración.

“Después de la etapa, por fin tenía un trabajo real que hacer. Me gustaría dar las gracias a cada persona de la organización del Tour Down Under, su trabajo fuerte hace que sea una de las mejores carreras del mundo. Gracias a los fanáticos y espectadores, esta victoria es de ustedes”, señaló Sagan en su cuenta de Twitter.

Además, el ciclista tuvo tiempo para tomarse fotografía con los seguidores que se le acercaron mientras desarmaban el inflable.

Peter es el líder de la general seguido de Daryl Impey y del español Luis León Sánchez.

After today's stage, I finally had a real job to do... I'd like to thank every single person at the @tourdownunder organization. Their hard work makes it one of the best races in the world. Thanks also to the fans and spectators in @southaustralia! This victory goes to you! pic.twitter.com/j7XWDMDl96