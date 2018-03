“Somos como niños pequeños”: Gerard Piqué sobre su grupo de WhatsApp con jugadores del Real Madrid

El defensa central del Barcelona Gerard Piqué realizó un artículo titulado ‘Una larga historia’ para el portal ‘The Players Tribune’ en el que contó entre otras cosas, el grupo WhatsApp que tiene con jugadores españoles del Real Madrid y que además, es su favorito.

Piqué reveló que su amistad con los jugadores del equipo 'merengue' es muy buena y que por el grupo de chat que creó, al comienzo de esta temporada llamado ‘Felicitaciones’, hacen bromas sobre la racha que llevan en este momento.

“Somos como niños pequeños. La verdad es que es especialmente gracioso para mí en este momento, porque ahora le llevamos 15 puntos al Real en la liga, entonces me estoy volviendo muy creativo en mis respuestas. La temporada pasada, cuando los chicos del Real estaban ganando todo, se sentían muy bien”, señaló el jugador catalán en su artículo.

Además, recuerda la temporada en la que jugó con el Manchester United donde llegó “como un niño y dejó a un hombre”. Las experiencias de un jugador de 18 años en una ciudad desconocida donde Alex Ferguson fue de vital importancia en aquel momento de su vida.

“Fue un momento loco para mí, porque nunca antes había estado fuera de casa”, reveló Piqué.

